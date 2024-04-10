"Вильнюсские теплосети": счета за отопление за март на 10% меньше

В пресс-релизе сказано, что в марте 1 кВт/ч теплоэнергии в Вильнюсе стоил 7,09 центов без НДС. По сравнению с февралем этого года (7,55 цт/кВт), цена на отопление снизилась на 7%.

В марте прошлого года вильнюсцы платили за отопление на 2% меньше (6,97 цт/кВт).