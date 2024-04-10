"Вильнюсские теплосети": счета за отопление за март на 10% меньше

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Вильнюсский муниципалитет объевил об окончании отопительного сезона. "Вильнюсские теплосети" (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) сообщают, что счета за март в этом году на 10% меньше, чем за февраль.

В пресс-релизе сказано, что в марте 1 кВт/ч теплоэнергии в Вильнюсе стоил 7,09 центов без НДС. По сравнению с февралем этого года (7,55 цт/кВт), цена на отопление снизилась на 7%.

В марте прошлого года вильнюсцы платили за отопление на 2% меньше (6,97 цт/кВт).

По данным представителей VŠT, в марте было тепло, поэтому теплоэнергии израсходовано немного. Отопление в квартире площадью 50 кв. м в реновированном доме стоило в среднем 39 евро, а в нереновированном – 69 евро.

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