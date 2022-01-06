"Вильнюсские теплосети" берут в долг еще 20 млн. евро

Представители Минфина сказали Delfi, что общается с компанией и готова помочь, если это потребуется.

"Однако о конкретной форме финансирования говорить пока рано", – указали они в среду.

Гуде сказала Delfi, что летом 2021 года начали быстро расти цены на газ, который компания "Вильнюсские отопительные сети" использует для производства теплоэнергии, в конце года цена на газ превысила исторический максимум.

"Поскольку компания работает на регулируемом рынке, у нее нет возможности немедленно реагировать на рост цены на газ ростом цен на отопление, поэтому затянувшийся рост цены на газ увеличивает разницу между расходами и доходами компании. По действующему закону, изменение цен на газ отражается в конечной цене на отопление толко через два месяца. Если иметь в виду, что компания за топливо платит сразу, то разницу в цене должна оплачивать за свой счет.

Быстро меняющуюся динамику потребности в финансах можно проиллюстрировать таким примером: 16 декабря 2021 г. за газ на следующую неделю "ВТС" заплатили 9,5 млн. евро, а через неделю, 23 декабря 2021 г. - 16,5 млн. евро, т.е. на 74% больше", – сказала она.

Гуде сказала, что компания исчерпала все свои ресурсы и возможности пополнить финансы за счет внешних источников. Все подсчеты показали, что компании потребуется кредит в 50 млн. евро, соответствующий договор был подписан с банком SEB.

Однако в середине 2021 года поднялась еще одна волна роста цен на энергоресурсы.

"21 декабря 2021 года цена на газ достигла 140 евро за МВт/ч и была на 824% выше установленной Государственного совета по регулированию энергетики (17 евро МВт/ч). Чтобы обеспечить необходимые оборотные средства "ВТС" договорился с банком SEB о кредите еще на 20 млн. евро. Этих средств должно хватить для слаженной работы компании в январе, но в то же время компания ищет возможность получить инструменты помощи и заручиться альтернативными моделями финансирования на фоне усугубляющегося кризиса", – сказала Гуде.

По данным новейшего отчета "ВТС", 30 сентября долгосрочные и краткосрочные обязательства компании составляют 45,413 млн. евро. Столько компания брала в кредит у SEB еще до последних займов, поэтому сейчас долги компании составляют больше 100 млн. евро.

Основной акционер "ВТС" - Вильнюсский муниципалитет.