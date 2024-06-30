Вильнюсская коллегия технологий и дизайна увольняет 38 работников

По данным службы, об увольнении информировали 5 преподавателей. Увольняют также работников администрации и завхозов.

„Причина увольнений – работники не согласились продолжать работу после передачи бизнеса или его части (...) в ходе реорганизации коллегии, которую присоединяют к Вильнюсской коллегии, и расторжение договоров по обоюдному соглашению“, – указала Служба занятости.