2024.06.30 14:34

Вильнюсская коллегия технологий и дизайна увольняет 38 работников

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija / VTDK nuotr.
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija / VTDK nuotr.
ФОТО: Jurij Rozovskij

Вильнюсская коллегия технологий и дизайна (VTDK) увольняет 38 работников, информирует Служба занятости. Всего в коллегии работают 248 человек.

По данным службы, об увольнении информировали 5 преподавателей. Увольняют также работников администрации и завхозов.

„Причина увольнений – работники не согласились продолжать работу после передачи бизнеса или его части (...) в ходе реорганизации коллегии, которую присоединяют к Вильнюсской коллегии, и расторжение договоров по обоюдному соглашению“, – указала Служба занятости.

Правительство Литвы 5 июня 2024 г. приняло постановление ,,О реорганизации Вильнюсской коллегии технологий и дизайна путем ее присоединения к Вильнюсской коллегии (...)“.

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