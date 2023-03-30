Вильнюсцы задолжали за отопление, теплосети начинают использовать газ

Напомним, что обессеренный мазут в этом году было решено использовать для отопления, чтобы снизить счета (газ был очень дорогим). В последние два месяца цены на газ на рынке стабилизировались, поэтому VŠT возвращается к использованию газа.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) уже утвердила цены на отопление на апрель - это 7,56 цт/кВт/ч без НДС (на 22% ниже, чем в апреле 2022 года). Такая же цена была в феврале этого года.

Согласно прогнозам, после отказа от использования обессеренного мазута цена увеличится на 10-15%. "Но из-за уменьшения расходов теплоэнергии, особого влияния на счета это не будет иметь", – сказал представитель Литовского агентства энергетиков Антанас Будрайтис.

Обычно отопительный сезон в Литве завершается во второй половине апреля, например, в 2022 - 25 апреля, а в 2021 - 5 мая.

По данным VŠT, в этом году выросло число жителей, которые должны компании за отопление (на 5%). Число должников выросло незначительно, средняя задолженность одного должника составляет 150 евро. До 15 марта за услуги не заплатили 7200 жителей. Общая сумма задолженности - 930 000 евро.

Из 10 крупных городов Литве меньше всего должников за отопление фиксируют в Паневежисе, Шилуте, Утене.

Сумма начисленных компенсаций за отопление за год выросла в 3 раза, а число получателей компенсаций - на 60%.

Количество должников в Вильнюсе может вырасти, поскольку в столице много людей претендует на компенсации, а их заявки еще не рассмотрены.

В общей сложности столичный муниципалитет получил 73 000 заявок, почти в 3 раза больше, чем год назад. На данный момент рассмотрели 70% заявок. Осталось около 22 000. На этой неделе начнут рассматривать заявки, которые были поданы в ноябре 2022 года.

Работники муниципалитета отмечают, что заявки медленно рассматривают из-за большого их количества и частых сбоев в системе SPIS.

Напомним, что подавать заявки на компенсацию можно до конца апреля 2023 года.

Кроме того, жители, у которых есть проблемы с оплатой услуг, могут обращаться в компанию и договариваться об оплате услуг частями.