Вильнюсцы ринулись на новый продуктовый рынок: чувствуется расслабленность посетителей из-за требований карантина

В воскресенье фотограф Delfi посетил недавно открывшееся пространство нескольких ресторанов. Посетителей здесь больше, чем свободных столов и стульев.

Местную управляющую радует чрезвычайно высокий интерес с первых дней работы. Правда, после первой недели поток посетителей немного замедлился, но теперь каждую неделю наблюдается стабильный и умеренный рост. Частично она связывает это с началом действия "паспорта возможностей".

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"С проблемой привлечения людей мы не сталкивались, все забито. Прошел первый этап, первая неделя, когда многие посетители просто хотели сфотографироваться и осмотреться. С той первой недели потоки немного упали, но не очень сильно, мы до сих пор не жалуемся на них, особенно по выходным. Сейчас мы пытаемся маневрировать между требованиями карантина и каждым, кто хочет нас посетить", - говорит Рута Хадасявичюте, управляющая Paupio turgus.

По ее словам, сюда приезжают не только местные жители, но и люди из дальних стран. В выходные так много людей, что сложно найти свободные места за столиками. Их около 200 снаружи, еще около 100 внутри для имеющих "паспорт возможностей".

"В первые же дни, когда начал действовать "паспорт возможностей", все столики внутри были заняты. С июня мы увеличили количество посадочных мест внутри.

В часы пик у нас практически всегда полная занятость. Пиковая посещаемость наблюдается на протяжении всех выходных. В рабочие дни, в зависимости от времени и погоды, большинство посетителей бывает по вечерам", - отмечает Р. Хадасявичюте.

Собеседница признается, что контролировать все потоки непросто: "Мы чувствуем расслабленность посетителей с точки зрения требований карантина. Есть те, кто хочет спорить, конфликтовать и так далее. Мы пытаемся маневрировать. Мы почувствовали это особенно сильно после начала действия "паспорта возможностей". Посетители действительно не хотят понимать, почему могут сидеть за одним столиком, а за другим - нет. У нас такой порядок внутри, потому что мы должны контролировать общий поток, чтобы впустить определенное количество людей".

По словам главы Paupio turgus, проблем с проверкой "паспорта возможностей" нет, но есть единичные случаи, когда в компании друзей одни приходят с действующими паспортами, а другие нет.

Хотя изначально менеджеры рынка планировали проводить здесь мероприятия, пока эти планы отложили.

"Наши ожидания были превзойдены с первого месяца. Почему бы нам не организовать специальные мероприятия? Мы не хотим генерировать дополнительный поток с помощью мероприятий, потому и так достаточно. Сейчас мы только думаем, как организовать дополнительные столы и стулья, чтобы посетителям было удобнее", - говорит Р. Хадасявичюте.

В настоящее время на Паупском рынке работает 16 ресторанов и 3 бара. Рынок открыт до 22.00 во все дни недели.