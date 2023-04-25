Вильнюсцы рассказали, услуги какой авиакомпании оценивают хуже всего

Вильнюсцы хуже всего оценили ирландскую авиакомпанию Ryanair. Такую оценку ей дали 42% участников опроса (507 голосов). На втором месте - Wizz Air - 19% (227 голосов).

6% участников опроса (69 голосов) дали плохую оценку латвийской AirBaltic, а 2% (22 голоса) польской LOT Polish Airlines. 20 человек дали низкую оценку немецкой компании Lufthansa.

По одному проценту собрали: SAS Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Norwegian Air Sweden, Swiss и Finnair - 15, 11, 8, 6 и 5 голосов.

Были и положительные отзывы. 14% респондентов (172 голосов) считают, что все авиакомпании хороши. 12% (151 голос) сказали, что не летают.

В опросе участвовало 1213 читателей портала MadeinVilnius.lt. Опрос проводился с 13 по 17 марта в интернете.