2024.08.23 14:38

Вильнюс за 1,5 млн. евро будет смывать граффити

 
ru.DELFI.lt
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graficiai
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вильнюсские власти решили отмыть стены домов в городе от граффити: на это выделили 1,54 млн. евро, за 2024 и 2025 гг смоют граффити на площади 220 000 кв. м, пишет портал madeinvilnius.lt.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас 23 августа сказал, что город „начинает борьбу с вандалами“.

„Будем отмывать в 6 раз больше стен, чем до этого. Планируется отмыть 220 000 кв. м стен зданий и домов“, – сказал он.

По данным муниципалитета, до 2026 г. планируется очистить такую площадь граффити, которая могла бы покрыть забор высотой 2 м и длиной 110 км.

Граффити уберут не только в центре города, но и в других микрорайонах. Граффити будут убирать по графику, но если на стенах появятся нецензурные выражения, их будут убирать вне очереди (о таких надписях следует информировать в приложении Tvarkau miestą или на сайте муниципалитета).

Для выявления нарушителей в городе установят дополнительные видеокамеры.

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