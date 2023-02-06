"Лаздинайский многофункциональный центр - единственная в Вильнюсе база с 50-метровым бассейном, и единственное место в странах Балтии с такой инфраструктурой для прыжков в воду", – сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

В лаздинайском комплексе есть два бассейна – 50-метровый для плавания и 25-метровый для ныряния и прыжков в воду. Рядом с большим бассейном оборудованы трибуны на 1000 мест, около небольшого бассейна есть трибуна на 200 мест.

В бассейнах установлена система подъемного дна. Кроме того, установлена специальная система искусственного интеллекта, которая дает сигнал, если на дно опускается объект и несколько секунд не двигается.

В комплексе есть зона тренажеров, сухой бассейн, кафе, раздевалки и административные зоны.

Официальное открытие намечено на 15 февраля. Посетители смогут прийти в бассейн с 17 ч. С 20 февраля в бассейне начнут тренироваться спортсмены Столичного спортцентра.

Билеты появятся в продаже с 13 февраля.

Одноразовый билет (10–16 ч.) будет стоить 9 евро. Одноразовый билет на весь день стоит 15 евро для одного человека. Месячный билет в зависимости от плана будет стоить 41-79 евро.