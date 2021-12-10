"Мы должны исправить ошибку, допущенную при подготовке положения ПМ. Как может быть приемлемо, что со следующего года дополнительные 3 млн (тонн - BNS) CO2 будет выбрасываться в атмосферу? (...) Эта проблема требует быстрого решения", - сказала на заседании Совета по транспорту Европейского союза в Брюсселе в четверг вице-министр транспорта Литвы Лорета Маскалёвене.

По ее словам, решения должны быть приняты не позднее февраля 2022 года, когда вступит в силу положение ПМ о возвращении грузовиков в страну регистрации.

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Еврокомиссия уже подготовила предложение отменить это положение, однако до сих пор не внесла на переговоры.

Литва в этой связи подала иск в Суд справедливости ЕС. Кроме Литвы, против новых правил возражают еще восемь стран - Польша, Эстония, Мальта, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия и Кипр.

Проверка комиссии показала, что обязательное возвращение в страну регистрации каждые восемь недель чревато ежегодными выбросами в окружающую среду миллионов тонн CO2.