"Мы должны исправить ошибку, допущенную при подготовке положения ПМ. Как может быть приемлемо, что со следующего года дополнительные 3 млн (тонн - BNS) CO2 будет выбрасываться в атмосферу? (...) Эта проблема требует быстрого решения", - сказала на заседании Совета по транспорту Европейского союза в Брюсселе в четверг вице-министр транспорта Литвы Лорета Маскалёвене.
По ее словам, решения должны быть приняты не позднее февраля 2022 года, когда вступит в силу положение ПМ о возвращении грузовиков в страну регистрации.
Еврокомиссия уже подготовила предложение отменить это положение, однако до сих пор не внесла на переговоры.
Литва в этой связи подала иск в Суд справедливости ЕС. Кроме Литвы, против новых правил возражают еще восемь стран - Польша, Эстония, Мальта, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия и Кипр.
Проверка комиссии показала, что обязательное возвращение в страну регистрации каждые восемь недель чревато ежегодными выбросами в окружающую среду миллионов тонн CO2.
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