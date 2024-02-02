Вильнюс присоединился к программе "Зеленые города"

"Участие Вильнюса в программе "Зеленые города" дает возможность предпринять конкретные действия, которые помогут достичь цели создания климатически нейтрального зеленого города. Вместе с уполномоченными представителями ЕБРР, жителями и экспертами мы готовим план действий, который поможет объединить все зеленые инициативы города, оценить и предусмотреть конкретные действия и источники финансирования", - в пресс-релизе цитируется директор администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас.

Как указывает столичное самоуправление, план действий и инвестиций "Зеленого города" уже готовится. Отмечается, что он будет включать управление твердыми отходами, водо- и ресурсосбережение, управление сточными водами, улицы и освещение, городской транспорт, энергоэффективность общественных зданий, развитие возобновляемой энергетики. Также идею умного города, социальное вовлечение в процессы городского планирования.