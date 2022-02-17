В обнародованном в четверг рейтинге Вильнюс оценивался в общей категории городов средней величины, сообщило агентство по развитию города Go Vilnius.
В рейтинге European Cities and Regions of the Future 2022/2023 подразделения fDi Intelligence, который составляют эксперты Financial Times по инвестициям, приняты во внимание обозрение о взятии под контроль пандемии, описания прошлых и будущих инвестиций, инициативы по устойчивости, виды деятельности по поощрению туризма.
Рейтинг, целью которого является идентификация наиболее перспективных европейских городов и регионов, обновляется каждые два года, в 2020 году Вильнюс занимал в нем четвертое место.
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