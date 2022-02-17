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В новом рейтинге наиболее продвинутых в финансово-экономическом отношении городов Европы с высокой деловой активностью, который составляет Financial Times, Вильнюс занял второе место.
Mero teigimu, visuomenė sunkiai priėmė tvarką, kurioje prioritetas atiduodamas pėstiesiems
Mero teigimu, visuomenė sunkiai priėmė tvarką, kurioje prioritetas atiduodamas pėstiesiems
© DELFI / Kiril Čachovskij

В обнародованном в четверг рейтинге Вильнюс оценивался в общей категории городов средней величины, сообщило агентство по развитию города Go Vilnius.

В рейтинге European Cities and Regions of the Future 2022/2023 подразделения fDi Intelligence, который составляют эксперты Financial Times по инвестициям, приняты во внимание обозрение о взятии под контроль пандемии, описания прошлых и будущих инвестиций, инициативы по устойчивости, виды деятельности по поощрению туризма.

Рейтинг, целью которого является идентификация наиболее перспективных европейских городов и регионов, обновляется каждые два года, в 2020 году Вильнюс занимал в нем четвертое место.

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