Вильнюс подготовился к отопительному сезону: обещают более дешевую услугу

„Иногда незаметные работы приносят результат. Одна из таких работ - абсорбционный тепловой насос, но „Вильнюсские теплосети“ продолжают инвестировать в эффективность. По сравнению с октябрем прошлого года, счета будут на треть меньше В регионе у нас конкурентоспособная цена“, – заметил мэр.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что столица уже готова к отопительному сезону.

„Этот сезон, если температура будет похожей, будет дешевле для наших жителей и вильнюсцев“, - продолжил он.

„Похолодало, но мы сделали все, чтобы вильнюсцам было тепло в их домах. Если раньше мы использовали топливо, не всегда чистое, то сейчас у нас в Вильнюсе 83% „чистого тепла“.

Он прибавил, что и Вильнюсская когенерационная теплостанция будет работать на полную мощность.

По словам мэра, в ближайшие дни отопительный сезон в Вильнюсе, скорее всего, не начнется, но решения жители могут принимать индивидуально.

„Если вспомнить, что 4-5 дней назад у нас было 20 градусов тепла, то мы следим за температурой (…). Каждый дом, офис может принимать индивидуальное решение о начале отопительного сезона. По традиции, отопление включают в середине октября“, - заметил Бенкунскас.