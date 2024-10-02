Вильнюс подготовился к отопительному сезону: обещают более дешевую услугу

„Похолодало, но мы сделали все, чтобы вильнюсцам было тепло в их домах. Если раньше мы использовали топливо, не всегда чистое, то сейчас у нас в Вильнюсе 83% „чистого тепла“.
Абсорбционный тепловой насос позволяет сделать город чище и уменьшить счета", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.
„Этот сезон, если температура будет похожей, будет дешевле для наших жителей и вильнюсцев“, - продолжил он.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что столица уже готова к отопительному сезону.
„Иногда незаметные работы приносят результат. Одна из таких работ - абсорбционный тепловой насос, но „Вильнюсские теплосети“ продолжают инвестировать в эффективность. По сравнению с октябрем прошлого года, счета будут на треть меньше В регионе у нас конкурентоспособная цена“, – заметил мэр.
Он прибавил, что и Вильнюсская когенерационная теплостанция будет работать на полную мощность.
По словам мэра, в ближайшие дни отопительный сезон в Вильнюсе, скорее всего, не начнется, но решения жители могут принимать индивидуально.
„Если вспомнить, что 4-5 дней назад у нас было 20 градусов тепла, то мы следим за температурой (…). Каждый дом, офис может принимать индивидуальное решение о начале отопительного сезона. По традиции, отопление включают в середине октября“, - заметил Бенкунскас.
Глава „Вильнюсских теплосетей“ Геримантас Баканас сказал, что если на улице будет тепло, то и счета будут небольшими. Он напомнил, что уже не действует льготный НДС на отопление, однако 1 кВт/ч теплоэнергии будет на 27% дешевле, чем год назад.
„НДС возвращается, но результаты хорошие“, – заметил Баканас.
В 2023–2024 гг отопительный сезон в Вильнюсе начался 16 октября, а завершился 30 апреля.