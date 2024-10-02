2024.10.02 12:15

Вильнюс подготовился к отопительному сезону: обещают более дешевую услугу

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Вильнюс подготовился к новому отопительному сезону, завершив оборудование самого мощного в странах Балтии абсорбционного теплового насоса. Мэр Вильнюса сказал, что счета за отопления в Вильнюсе должны быть на треть меньше, несмотря на то, что уже не действует льготный НДС. Министр энергетики также прогнозирует, что этот сезон для жителей будет более дешевым.

„Похолодало, но мы сделали все, чтобы вильнюсцам было тепло в их домах. Если раньше мы использовали топливо, не всегда чистое, то сейчас у нас в Вильнюсе 83% „чистого тепла“.

Абсорбционный тепловой насос позволяет сделать город чище и уменьшить счета", - сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.

„Этот сезон, если температура будет похожей, будет дешевле для наших жителей и вильнюсцев“, - продолжил он.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что столица уже готова к отопительному сезону.

„Иногда незаметные работы приносят результат. Одна из таких работ - абсорбционный тепловой насос, но „Вильнюсские теплосети“ продолжают инвестировать в эффективность. По сравнению с октябрем прошлого года, счета будут на треть меньше В регионе у нас конкурентоспособная цена“, – заметил мэр.

Он прибавил, что и Вильнюсская когенерационная теплостанция будет работать на полную мощность.

По словам мэра, в ближайшие дни отопительный сезон в Вильнюсе, скорее всего, не начнется, но решения жители могут принимать индивидуально.

„Если вспомнить, что 4-5 дней назад у нас было 20 градусов тепла, то мы следим за температурой (…). Каждый дом, офис может принимать индивидуальное решение о начале отопительного сезона. По традиции, отопление включают в середине октября“, - заметил Бенкунскас.

Глава „Вильнюсских теплосетей“ Геримантас Баканас сказал, что если на улице будет тепло, то и счета будут небольшими. Он напомнил, что уже не действует льготный НДС на отопление, однако 1 кВт/ч теплоэнергии будет на 27% дешевле, чем год назад.

„НДС возвращается, но результаты хорошие“, – заметил Баканас.

В 2023–2024 гг отопительный сезон в Вильнюсе начался 16 октября, а завершился 30 апреля.

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