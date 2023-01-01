Вильнюс планирует приобрести 91 новый троллейбус

"Мы обновили большую часть наших автобусов, а сейчас пришло время для троллейбусов – мы закупаем аж 91 троллейбус. "Вильнюсский общественный транспорт" уже получил банковское финансирование, и начались процедуры закупок. Спустя всего лишь год, и все двухосные троллейбусы будут новыми. И я бы даже сказал не троллейбусы, а скорее электробусы, которые заряжаются от контактной сети и могут проехать часть маршрута без прямого контакта с сетью", - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Ожидается, что Вильнюс обновит весь свой троллейбусный парк к 2026 году, при этом средний возраст троллейбусов составит чуть более 2 лет.

Объявленные международные закупки для первого этапа модернизации будут финансироваться Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), включая 10 млн. евро из Программы по изменению климата, которые компания получила еще в 2021 году.

"Согласно условиям конкурса закупки, троллейбусы будут поступать в Вильнюс партиями по 20, 35 и 36 единиц. Общая стоимость троллейбусов с доставкой будет известна после проведения тендера, но сумма не превысит 48 млн. евро, большая часть будет профинансирована Международным банком ЕБРР. Победитель тендера будет определен не только на основе лучшей цены, но и на основе 10-летних затрат на жизненный цикл троллейбусов: потребление электроэнергии, эксплуатационные расходы, расходы на ремонт и износ батарей", – сказал генеральный директор VVT Дарюс Алекнавичюс.

По словам Д. Алекнавичюса, это будет первый случай, когда международные закупки будут осуществляться с использованием системы банковских закупок. Это обеспечит более высокую международную конкуренцию, прозрачность и сократит продолжительность процедур закупок.

На втором этапе обновления троллейбусного парка, в 2023 году, компания объявит еще один открытый конкурс на закупку 68 трехосных троллейбусов. В целом, к 2026 году троллейбусный парк будет обновлен на 159 троллейбусов.

Дружественные к окружающей среде троллейбусы

Приобретая новые троллейбусы, VVT способствует переходу на менее загрязняющие окружающую среду электрические виды транспорта.

Как утверждает Д. Алекнавичюс, новые троллейбусные батареи и интеллектуальная система управления потреблением электроэнергии позволят повысить энергоэффективность новых троллейбусов за счет зарядки батарей при более низкой цене на электроэнергию, что позволит сэкономить деньги.

"Троллейбусы с тяговыми батареями и динамической зарядкой от контактной сети – это высокоэффективная технология с огромным экономическим и экологическим потенциалом. Кроме того, новые транспортные средства значительно сократят существующие затраты на ремонт и неудобства для пассажиров. Это обеспечит более быстрые, более пунктуальные и более комфортные поездки как для водителей компании, так и для наших пассажиров", – подчеркнул Д. Алекнавичюс