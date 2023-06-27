27 июня 2023 г. 11:28

Вильнюс - первый такой город в Европе: на улицы выехали три беспилотных автомобиля

 
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ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

27 июня в Вильнюсе представили 3 первых беспилотных автомобиля, которые начинают работу на улицах Вильнюса. Такое новшество впервые появилось не только в Литве, но и во всей Европе. Вильнюс - первый город в Европе, где будут задействованы автономные автомобили.

Эти автомобили нельзя назвать чем-то совершенно новым. Осенью прошлого года один такой автомобиль уже курсировал в вильнюсском районе Бальсяй. Тогда его тестировали, buпроверяли, может ли он безопасно участвовать в движении. Было решено, что такие автомобили могут безопасно курсировать и в центре города.

Вице-министр транспорта Агне Вайцюкявичюте подчеркнула, что впервые в Европе эти беспилотные автомобили будут участвовать в движении наравне с другими автомобилями. Это поднимет Вильнюс на совсем иной уровень. По словам вице-министра, с 2018 года в Литве действуют законы, позволяющие такой технике участвовать в движении.

Представитель компании Clevon, создавшей эти автомобили, Март Матисен сказал, что эти автомобили созданы так, чтобы ездить по улицам на скорости не выше 50 км/ч, но для обеспечения безопасности их скорость в Вильнюсе будет уменьшена до 25 км/ч. Эти авто со стоянки магазина IKI на ул. Миндауго поедут в Старый город и Науяместис.

Сообщается, что пока в городе будут курсировать 3 таких автомобиля. Правда, гендиректор IKI Нийоле Кветкаускайте сказала, что их сеть намерена развивать и другие инновационные проекты, поэтому эти автомобили - не все, что намерены представить жителям Вильнюса и Литвы.

На вопрос, что делать, если не удастся избежать столкновения с таким авто, представители проекта сказали, что процедура не меняется: выясняют, кто виноват, если вина будет беспилотного автомобиля, то за ДТП ответит компания Clevon.

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