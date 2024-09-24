Вильнюс: известна трасса, время работы и продолжительность рейса автономного автобуса

Автономный автобус будет курсировать в районе Ужупис с 7 до 19 ч. по рабочим дням. Продолжительность маршрута около 50 минут. Это электрический автобус, поэтому во время заправки он ездить не будет. Автобус будет останавливаться на 13 остановках. Дне из них - постоянные, а 11 - временные.

Во время тестирования поездки на этом автобусе будут бесплатными. Одновременно в автобусе могут находиться 6 человек. Велосипеды и самокаты в салон заносить нельзя. Перед тем, как выйти на проезжую часть, убедитесь в том, что автономный автобус вас „заметил“ и стал замедлять ход. Внимание! В автономном автобусе надо пристегиваться ремнями безопасности.