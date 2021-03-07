Вильнюс ищет архитекторов для реконструкции вокзального района

Его участники должны создать проект железнодорожной станции, предложить современную инфраструктуру и идею урбанистического центра, сформировать привлекательную привокзальную площадь, сообщила мэрия.

Гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка заявил, что планируется создать пространство, соответствующее лучшим примерам железнодорожных станций Западной Европы.

Заявки принимаются до конца мая, победителя планируется объявить в июне.

Летом 2018 года Lietuvos gelezinkeliai подписала с мэрией договор намерений, согласно которому в течение 5-10 лет планируется объединить железнодорожный вокзал и автобусную станцию, перенести штаб-квартиру Lietuvos gelezinkeliai, а также развивать коммерческие объекты в этой зоне.