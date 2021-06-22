Вильнюс и Паланга - лидеры по сокрытию налогов в сфере общепита

Налоговая инспекция уже провела проверки в открывшихся после карантина ресторанах и кафе. Больше всего случаев сокрытия налогов было зафиксировано в Вильнюсе и Паланге. Такие данные обнародовало Клайпедское отделение ГНИ.
Специалисты службы заметили, что чаще всего налоги скрывают, указывая цены на холодный борщ, цеппелины и напитки. По словам представителя Клайпедского отделения ГНИ Виды Окуличене, проверили 300 компаний и в 80% были зафиксированы нарушения.
"Сейчас нарушения связаны с сокрытием налогов. 8 из 10 налогоплательщиков не учитывают все доходы. Основной способ таких действий - клиентам не дают счет, а при проверке электронных кассовых аппаратов мы не видим некоторые товары. Так увеличивают расходы и снижают доходы. Чаще всего для этого используют холодный борщ, цеппелины и прохладительные напитки - их себестоимость небольшая, а стоимость значительная", – объяснила инспектор.
По ее словам, до карантина ситуация улучшалась, а карантин изменил поведение бизнеса. Окуличене сказала, что после первого карантина 70-80% налогоплательщиков сообщили о сокращении налогов на 30%.
Паланга и Неринга в прошлом году летом увеличили продажи на 25% по сравнению с летом 2019 года. Сейчас бизнес научился скрывать налоги, даже при безналичном расчете, но налоговики могут отслеживать такие хитрости. В поле зрения ГНИ попали компании, занимающиеся доставкой еды на дом.
"В 2020 и 2021 году мы выявили около 2,7 млн. неучтенных доходов, из них 1,7 млн - в сфере доставки еды на дом. Например, одна компания была основана в апреле 2020 года и за 8 месяцев работы сумела вывести "в тень" 200 000 евро", – сказала специалист.
Еще одна сфера злоупотребления – не указана реальная зарплата работника или же нелегальный труд.
"Работники получают меньше минимума. Нам сообщают о нелегальных работниках, это немалые цифры – во всей Литве мы проверили 30 компаний и выявили 27 нелегальных работников", – сказала Окуличене.
По словам главы Клайпедского отделения ГНИ Аудрюса Моркунаса, скрывающие налоги компании ведут себя дерзко – нарушения выявляют и во время второй, и во время третьей проверок.
"Из 30 компаний при повторной проверке в 70% были установлены неучтенные доходы. Их ждут большие штрафы. Мы надеемся, что предприниматели одумаются, это чаще всего наблюдается в Паланге и Вильнюсе", – сказал Моркунас.
Представители ГНИ не сомневаются, что после того как отменят карантин в Литве, злоупотребления на взморье еще больше активизируются.
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