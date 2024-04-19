Vičiūnų grupė продала завод в Калининградской области

Эту информацию подтверждают документы в Российском реестре юридических лиц. Сообщается, что сделка была заключена 18 апреля. Проданы 100% акций Vičiūnai-Rus российской компании УК "Группа Океан".

Delfi пытался связаться с представителями Vičiūnų grupė, но не смог получить комментарий.

Портал Kommersant сообщал, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями РФ дала согласие на продажу завода Vičiūnai-Rus инвестору из Санкт-Петербурга.