В пятницу компания сообщила, что эксперты международной компании профессиональных услуг EY (Ernst&Young) составили так называемый шорт-лист, из которого были отобраны пять потенциальных покупателей.
Сообщается, что процесс "занял больше времени, чем планировалось, из-за тщательной проверки того, кто является конечным выгодополучателем".
"Бизнес-консультанты не берутся определить, сколько времени займет процесс до подписания окончательного договора купли-продажи. Чтобы ускорить процесс, юристы Viciunu grupe уже подготовили шаблон договора купли-продажи, на основании которого будут вестись переговоры с выбранным конечным покупателем", — утверждают в компании.
В начале апреля глава Viciunu grupe Шарунас Матийошайтис заявил, что эта одна из крупнейших групп по производству продуктов питания в Литве окончательно прекратит свою деятельность в России в течение трех-четырех месяцев.
По данным группы компаний, потенциальные покупатели заинтересованы в приобретении всей бизнес-инфраструктуры.
"Мы ведем переговоры не только о действующей фабрике, но и о деловых отношениях, торговых марках и сформированном составе сотрудников. С учетом обстоятельств процесса продажи и с учетом пожеланий сторон сделки, кандидатуры называться не будут", — указывает Viciunu grupe.
Она указала, что в настоящее время потенциальным покупателям предоставляется "широкая финансовая информация компании", проводятся интенсивные посещения и проверки фабрики в Калининграде, собираются и представляются для разностороннего анализа большие объемы юридических данных.
Viciunu grupe уверяет, что все продукты, предлагаемые для продажи в Литве или Украине, производятся на заводах, находящихся в Европейском союзе, а фабрика, которая продается в Калининграде, поставляет продукцию на восточные рынки.
Viciunu grupe 7 марта сообщила, что останавливает свою деятельность в России в связи с ее вторжением в Украину, утверждает, что с тех пор прекращены все инвестиции в производство, логистику, торговлю, а также все спонсорские и маркетинговые кампании.
Центр расследовательской журналистики Siena сообщал, что подконтрольное мэру Каунаса Висвалдасу Матийошайтису и Людасу Скерюсу предприятие Viciunu grupe в Калининграде в прошлом году получило около 13,77 млн евро субсидий от российских властей.
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