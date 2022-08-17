Вице-министр энергетики Инга Жилене сообщила об обсуждении вопроса о том, может ли Литва иметь ядерные реакторы малой мощности и предусмотреть это в новой энергетической стратегии.

"Что касается будущего, то один из вариантов — проверить, сколько потребуется нашей системе для энергетического сектора ядерных реакторов такой малой мощности, которые являются гибкими, могут участвовать в рынке, могут дать стабильность рынка", — сказала Жилене на встреча с "аграриями" Сейма в среду.

По ее словам, такие реакторы должны появиться в 2030 году.

Литва совместно с Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рассчитывала к 2020-2022 годам построить новую атомную электростанцию ​​рядом с окончательно закрытой в конце 2009 года Игналинской атомной электростанцией.

Правительство планировало, что строительство электростанции начнется в 2015 году, а электроэнергию она должна была бы начать вырабатывать не позднее 2022 года.

От планировавшегося консерваторами строительства новой АЭС отказались после референдума 2012 года, когда проект Висагинской АЭС не получил одобрения жителей страны.