Принимавший участие в первой встрече стран Балтии и Еврокомиссии в формате BEMIP Альбинас Зананавичюс заявил, что по информации Литвы о потоках белорусской электроэнергии еще должны будут беседовать операторы систем электропередачи.
„Первая встреча не наполнила большим оптимизмом, я, конечно, надеюсь, что мы найдем общий язык с Латвией и Эстонией. Пока всё идет по плану, естественно, особого энтузиазма от латвийской и эстонской стороны мы не отмечаем, но переговоры на то и переговоры, чтобы такой интересы был разбужен“, - в комментарии журналистам в среду отметил А. Зананавичюс.
Он также отметил, что сомнения латвийской стороны по поводу предоставленных Литвой данных естественны.
„Видно, что есть проблемы с полным признанием без всяких комментариев той информации, которую мы предоставили, и, без сомнений, когда встретятся операторы, им будет доступен более широкий круг информации (…) Скепсис, конечно, в технических дискуссиях – это обычное дело: сколько экспертов - столько и мнений“, - добавил он.
Следующая встреча BEMIP пройдет 30 марта.
Вице-министр представил переговорную позицию Литвы и Еврокомиссии, заявиол: „Практически по всем вопросам было общее согласие, что это способ достижения стабильности в регионе“.
На встрече в формате BEMIP было решено, что операторы системы электропередач трех стран будут договариваться, как менять методику торговли электроэнергией с третьими странами.
“Процесс будет начат с того, что соберутся операторы системы электропередач стран Балтии и в первую очередь рассмотрят информацию Litgrid о тенденциях торговли, а также о попадании белорусской электроэнергии на рынок Литвы”, - отметил А. Зананавичюс.
На встрече также шла речь об оплате инфраструктуры стран Балтии, об этом также будут говорить операторы.
По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, главный принцип новой методики – не торговать физическим потоком электроэнергии, проходящим через литовско-белорусскую границу. Торговля будет возможна только электроэнергией, проходящей через перемычки Латвии и Эстонии с Россией.
Д. Крейвис ранее заявлял, что Литва через Латвию закупает электроэнергию с БелАЭС и в год заплатит за нее 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет продолжаться в том же объеме.
Литва не утвердила методику торговли электроэнергией с третьими странами и предлагает ее новый вариант.
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