Вице-министр: на обуздание коронавируса медицинскому сектору нужно еще 280 млн евро

По ее словам, эту сумму намечается предусмотреть при пересмотре госбюджета в мае-июне.

На вакцинацию и другие связанные с ней расходы, по словам вице-министра, в этом году понадобится больше, чем запланировано - больше 126 млн евро.

На лабораторные исследования уже потрачено 12 млн евро, а дополнительно нужно еще 47 млн евро.

"По факту мы видим, что эти цифры намного выше, чем мы представляли поначалу. Расходы на вакцинацию рассчитываются на основании того, какая максимально объективная информация у нас есть от производителей, на основании, того, сколько Литве должно быть поставлено вакцин для закупки, в этом году понадобится 85 млн евро - на 20 млн евро больше, чем мы планировали", - сказала вице-министр на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам в среду.

По ее словам, в этом году расходы на вакцинацию и другие связанные с ней траты достигли 12 млн евро.

Ж. Симонайтите говорит, что в этом году Литва планирует получить 8 млн доз разных вакцин.

По словам вице-министра, на логистику вакцин нужно дополнительно предусмотреть 11 млн евро, все остальные связанные с вакцинацией расходы еще составят 30 млн евро.

"Один укол стоит 3,37 евро", - сказала вице-министр.

В выходные цена вакцинации увеличивается до 4,6 евро потому, что медикам нужно платить сверхурочные.

На зарплаты медикам дополнительно нужно около 80 млн евро.

Также не хватает средств на коммуникацию, поддержание информационных средств, постковидные меры, психологическую помощь.

По ее словам, на эти потребности понадобится 32 млн евро.

Ж. Симонайтите говорит, что на покупку вакцин в этом году было предусмотрено около 65 млн евро, а около 80 млн евро - на все остальные расходы: логистику вакцин, тестирование, зарплаты, средства защиты.