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В связи с окончательным выходом Соединенного Королевства из Евросоюза первые изменения в торговле после "Брекзит" будут ощутимы в апреле, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс.
Arnoldas Pranckevičius
Arnoldas Pranckevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, изменения для Литвы, являющейся важным партнером Соединенного Королевства (СК) по экспорту, будут значительными.

"Первые изменения вскоре будут ощутимы. С 1 апреля нужно будет обладать специальными сертификатами для экспорта сельскохозяйственных и пищевых товаров в СК", – завил замминистра в среду на заседании Комитета по иностранным делам в Сейме.

"С июля эти товары можно будет поставлять в СК только через определенные посты пограничной проверки, на которых будет проводиться проверка товаров", – сказал А. Пранцкявичюс.

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По его словам, еще через год придется менять маркировку продуктов, однако для этого требования установлен переходный период до сентября 2022 года.

Между тем, чтобы экспортировать в СК промышленные товары, до конца следующего года придется получить сертификаты о соответствии качества у британских ведомств, соответственно, должна измениться маркировка.

"Иначе эти товары британцы принимать не будут, а разрешения, выданные в странах Евросоюза, перестанут действовать", – пояснил А. Пранцкявичюс.

Вице-министр также подчеркнул, что в соглашении ЕС и Соединённого Королевства были сохранены и равные конкурентные условия для транспортного сектора, который составляет большую долю экспорта услуг Литвы в Великобританию.

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