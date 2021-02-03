По его словам, изменения для Литвы, являющейся важным партнером Соединенного Королевства (СК) по экспорту, будут значительными.
"Первые изменения вскоре будут ощутимы. С 1 апреля нужно будет обладать специальными сертификатами для экспорта сельскохозяйственных и пищевых товаров в СК", – завил замминистра в среду на заседании Комитета по иностранным делам в Сейме.
"С июля эти товары можно будет поставлять в СК только через определенные посты пограничной проверки, на которых будет проводиться проверка товаров", – сказал А. Пранцкявичюс.
По его словам, еще через год придется менять маркировку продуктов, однако для этого требования установлен переходный период до сентября 2022 года.
Между тем, чтобы экспортировать в СК промышленные товары, до конца следующего года придется получить сертификаты о соответствии качества у британских ведомств, соответственно, должна измениться маркировка.
"Иначе эти товары британцы принимать не будут, а разрешения, выданные в странах Евросоюза, перестанут действовать", – пояснил А. Пранцкявичюс.
Вице-министр также подчеркнул, что в соглашении ЕС и Соединённого Королевства были сохранены и равные конкурентные условия для транспортного сектора, который составляет большую долю экспорта услуг Литвы в Великобританию.
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