"Что касается второго платежного запроса, мы планируем подать его, когда предъявим Европейской комиссии согласованное обновление плана вместе с изменением нескольких показателей. Мы планируем подать его осенью, отчитавшись по этим показателям, мы должны получить 230 млн. евро", - сказала В. Маркявичене в среду на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам.

"Немного корректируем некоторые показатели для второго платежного запроса. Кроме того, определенные индикаторы мы опережаем, потому что достигли их, другие переносим на более позднее время. Еще не все сделано, но больших рисков мы не видим", - отметила она.

Говоря о всем плане "Литвы нового поколения", В. Маркявичене подчеркнула, что более половины реформенных действий уже выполнено, объявлены тендеры на 1,2 млрд. евро.

ELTA напоминает, что в начале мая Министерство финансов сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) перечислила в Литву средства первого платежного запроса – более 542 млн. евро, предназначенные для реализации реформ и инвестиций, предусмотренных в плане "Литва нового поколения".

Всего план состоит из 191 показателя, прогресс в выполнении которых периодически отслеживается совместно с экспертами ЕК.