aA
Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас утверждает, что несмотря на то, что в Литве наблюдается техническая рецессия, Министерство финансов и Правительство продолжают придерживаться мнения о том, что рост валового внутреннего продукта в этом году будет положительным. По его словам, этот рост начнется во втором полугодии текущего года.
Вице-министр финансов о продолжительности рецессии: думаем, что годовой экономический рост будет положительным
© Shutterstock

"Мы должны понимать, что наблюдаемая техническая рецессия еще не означает, что годовой рост будет отрицательным. (...) В мартовском сценарии экономического развития мы говорили и продолжаем придерживаться мнения о том, что, несмотря на медленное и более сложное начало года, существует реалистичный сценарий положительного годового роста. Он не будет очень большим, но должен остаться положительным", – сказал в четверг М. Лютвинскас в интервью радиостанции LRT radijas.

Статьи по теме:
Экономист: больше нет фактора, заставляющего цены стремительно расти
Представитель Центробанка Литвы о снижении ВВП: такой сильный спад удивил

"И мы считаем, что второе полугодие этого года будет сильнее, чем начало года", – добавил он.

По словам замминистра, такое изменение в экономике будет обусловлено восстановлением внешнего спроса. Также, по его словам, на сегодняшний день в Литве не замечен рост безработицы, поэтому, с повышением зарплат усилится и внутреннее потребление.

"Как мы видим, некоторые рыночные индикаторы говорят о том, что внешний спрос должен вырасти, а это должно положительно сказаться на экономике. Вторым важным аспектом является компонент внутреннего спроса. На рынке труда в данный момент не видно стоп-сигналов — нет резкого скачка уровня безработицы. Но мы наблюдаем дальнейший и относительно быстрый темп роста зарплат. И с другой стороны видим, что инфляционная тенденция замедляется. Так что наши предположения таковы, что в середине года мы увидим ситуацию, когда рост заработной платы вновь превысит рост инфляции, что даст положительный импульс для внутреннего потребления", – пояснил он.

ELTA напоминает, что в первом квартале 2023 г. валовой внутренний продукт (ВВП) страны в сопоставимых ценах составил 15,8 млрд евро. По сравнению с четвертым кварталом 2022 года изменение реального ВВП без учета влияния факторов сезонности и количества рабочих дней было отрицательным и составило -3 процента.

Уже второй квартал подряд в Литве фиксируется отрицательное изменение ВВП.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.

TOP новостей

Elektroninės cigaretės Elektroninės cigaretės

Этот бизнес называют одним из самых циничных в Литве: намереваются ввести запрет

Парламент Литвы намерен полностью запретить продажу...

Эфир Delfi с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком

В ночь на 3 мая над Сенатским дворцом московского Кремля...

Проблема: в столице постоянно меняют тротуары на том же месте или раскапывают приведенные в порядок территории

В столице Литвы постоянно меняют новые тротуары или...

Атака дронами на Кремль. Какие вопросы остались пока без ответа

Российские власти только в среду днем объявили, что...

Вице-министр финансов о продолжительности рецессии: думаем, что годовой экономический рост будет положительным

Вице-министр финансов Миндаугас Лютвинскас утверждает,...