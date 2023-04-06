"Мы видим, что среднегодовая инфляция в Литве снижается 6 месяцев подряд, с 22,5 проц. в сентябре прошлого года до 15,2 проц. в марте этого года", - в среду на заседании Комитета по аудиту сказал М. Лютвинскас.

"Важным сообщением является то, что при стабилизации цен на энергоносители по сравнению с тем, что мы прогнозировали в конце прошлого года, в декабре, текущий прогноз, основанный на данных и предположениях, которые у нас есть, заключается в том, что среднегодовая инфляция будет замедляться быстрее, чем мы считали в декабре", - сказал он.

Как заявил вице-министр, из-за экономической неопределенности и политики, проводимой Европейским центральным банком (ЕЦБ), прогнозируется, что чистый ВВП Литвы в этом году вырастет всего на 0,5 проц.

"Неопределенность и влияние денежной политики ЕЦБ влияют на рост ВВП. По сравнению с предыдущим сценарием экономического развития изменение реального ВВП незначительно сократилось с 0,7 проц. до 0,5 проц. Об этом говорится с учетом развития некоторых показателей, развития среды и с учетом обновленных прогнозов Еврокомиссии для Литвы, которые были опубликованы в феврале", - пояснил вице-министр.

Однако даже в такой экономической ситуации рост безработицы не ожидается. По словам М. Лютвинскаса, это будет обеспечено нехваткой квалифицированной рабочей силы.

"Мы не ожидаем существенного роста безработицы. Определенное увеличение будет, так как в некоторых секторах наблюдается снижение спроса, но мы считаем, что большого скачка не будет, и отчасти это связано с напряженной ситуацией на рынке труда и нехваткой квалифицированной рабочей силы", - сказал М. Лютвинскас.