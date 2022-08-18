Вице-министр энергетики Литвы: общественные поставки с нового года подорожают

"Мы получили информацию, согласно которой цена на электричество у общественного поставщика будет выше той, что предполагалась", – сказала LRT Жилене.
По ее словам, надо подумать, как помочь социально уязвимым пользователям и тем, кому будет тяжело дорого платить за электричество.
"Геополитическая ситуация не меняется, ситуация с поставками газа – тоже. В таком случае, мы на данный момент не видим предпосылок для снижения цен на электричество на оптовом рынке, поскольку они зависят от цены на газ. Поэтому в ближайшем сезоне не стоит надеяться на низкие цены", – заметила вице-министр.
Цены общественного поставщика электричества устанавливает регулирующий рынок орган. С июля до конца декабря установлена цена общественных поставок Ignitis в размере 33 центов за кВт. Рыночная цена за 1 кВт/ч сейчас составляет 50 центов.
Общественный поставщик поставляет электричество жителям, которые используют не больше 1000 кВт в год. Таких в Литве около 400 000.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене
В четверг второй по величине независимый поставщик...
Предприятие Perlas Energija прекращает деятельность: важная дата для клиентов - 28 августа что делать клиентам?
Perlas Energija прекращает деятельность. Поставлять...
Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян
В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...
Полученное из банка сообщение поразило женщину: что значит эта плата?
Безналичный расчет у нас не новость. Мы пользуемся этой...
Служба регулирования начинает проверку Perlas Energija: есть подозрения, что действия направлены на пользу акционерам
В четверг независимый поставщик электричества Perlas...