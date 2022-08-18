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Вице-министр энергетики Литвы Инга Жилене сказала, что из-за роста цен на электричество и природный газ, с января 2023 года подорожает и тариф на электроэнергию общественного поставщика. Это актуально для 400 000 потребителей – им Ignitis будет поставлять электричество до конца 2022 года. Однако сообщается, что третий этап либерализации отсрочат, значит этим клиентам электричество будет поставлять общественный поставщик до конца этого этапа.
Вице-министр энергетики Литвы: общественные поставки с нового года подорожают
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"Мы получили информацию, согласно которой цена на электричество у общественного поставщика будет выше той, что предполагалась", – сказала LRT Жилене.

По ее словам, надо подумать, как помочь социально уязвимым пользователям и тем, кому будет тяжело дорого платить за электричество.

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"Геополитическая ситуация не меняется, ситуация с поставками газа – тоже. В таком случае, мы на данный момент не видим предпосылок для снижения цен на электричество на оптовом рынке, поскольку они зависят от цены на газ. Поэтому в ближайшем сезоне не стоит надеяться на низкие цены", – заметила вице-министр.

Цены общественного поставщика электричества устанавливает регулирующий рынок орган. С июля до конца декабря установлена цена общественных поставок Ignitis в размере 33 центов за кВт. Рыночная цена за 1 кВт/ч сейчас составляет 50 центов.

Общественный поставщик поставляет электричество жителям, которые используют не больше 1000 кВт в год. Таких в Литве около 400 000.

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