По словам вице-министра, снижение цен на газ в первую очередь обусловлено заметным спадом экономики, что также привело к снижению промышленного потребления.
Кроме того, И. Жилене отмечает, что энергетическая безопасность в регионе также повышается. По ее словам, Клайпедский терминал сжиженного природного газа работает на полную мощность, а в начале декабря должен заработать еще один терминал в Финляндии.
В то время заполнение Инчукалнского газохранилища в Латвии достигло уровня 12 ТВтч, что, по словам вице-министра, достигает всего годового потребляемого в Литве уровня природного газа без учета завода Achema.
"Хранилища природного газа в Евросоюзе заполнены уже на 86 проц. Это очень хорошая новость. Хранилища в Германии заполнены на 95 проц. Для нас, конечно, главное – это Инчукалнское подземное хранилище природного газа в Латвии. Его заполнение составляет 52 проц., но надо иметь в виду, что его вместимость огромна", - в среду на заседании парламентского Комитета по аудиту сказала И. Жилене.
Как в пятницу сообщило Литовское энергетическое агентство, цена на электроэнергию в Литве за последнюю неделю немного выросла (13,8 проц.), а цены на газ снизились (6,8 проц.). Цены на топливо в Литве продолжают снижаться и остаются самыми низкими в странах Балтии – средняя цена на бензин снизилась на 0,065 евро/л, на дизельное топливо – на 0,01 евро/л.
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