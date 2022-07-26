Об этом он сказал BNS после того, как министры энергетики Европейского союза (ЕС) достигли во вторник договоренности о сокращении на 15% потребления природного газа государствами-членами и уменьшении их зависимости от поставок российского газа.

"Всей этой экономии Литва добилась несколькими способами: в первую очередь, это реакция спроса на цену — спрос на газ явно снижается. (...) Кроме того, в этом отопительном сезоне Вильнюс (...) переходит на мазут, что дополнит экономию природного газа. Никаких дополнительных мер, которые должны быть приняты, мы не намечаем", - сказал BNS Зананавичюс по телефону из Брюсселя.

План, согласованный ЕС во вторник, предлагает государствам-членам добровольно сократить потребление газа на 15% с начала следующего месяца до конца марта следующего года по сравнению со средним показателем за тот же период за последние пять лет.

Во вторник оператор газопередающей системы Amber Grid сообщил, что за шесть месяцев этого года в Литве было потреблено 9,6 тераватт-часов (ТВтч) газа - 35% меньше, чем в прошлом году в то же время, когда потребность в газе составляла 14,7 ТВтч газа.

По словам Зананавичюса, в ходе дискуссий с министрами также была достигнута договоренность о том, что в случае внезапного отключения от общей энергосистемы с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ) для Литвы будут применяться исключения при расчете потребления газа - снижать расход газа необходимости нет.