"Ни Литва, ни Тайвань в прошлом году не собирались провоцировать Китай. Китай ввел против Литвы необъявленные санкции из-за простого названия тайваньской миссии. Это напугало - мы должны выбраться из этого. Вот что побудило нас быть вместе с Литвой", - сказал Черн Чжи Че в ходе круглого стола, организованного Литовской конфедерацией промышленников и тайваньским представительством.

Представители Тайваня на встрече с участием представителей политики, бизнеса и науки обеих стран рассказали о возможностях сотрудничества в секторах полупроводников, стартапов, биотехнологий, электромобилей и запчастей к ним, а также лазеров.

"У нас достаточно опыта, как вести себя с Китаем. Мы должны быть вместе, мы приехали в Литву, чтобы показать нашу солидарность", - сказал Черн Чжи Че.

По словам вице-министра экономики Тайваня, делегация, прибывшая в среду в Литву, в течение трех дней встретится с министрами экономики и инноваций, транспорта, а также посетит каунасские и клайпедские предприятия.

После открытия прошлой осенью представительства Тайваня в Вильнюсе Пекин ограничил дипломатические отношения с Вильнюсом и заблокировал экспорт и импорт Литвы.