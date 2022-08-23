Вице-мэр: отопление в Вильнюсе в этом сезоне может быть дешевле, чем в прошлом

"Если в прошлом году в такое время, летом, цена была около 29 евро за МВт газа, то сейчас - 270 евро. Такие неадекватные цены, обусловленные войной в Украине и энергетическим шантажом российской диктатуры делают этот вид топлива непригодным для использования. В Вильнюсе во время отопительного сезона вместо газа, скорее всего, будут использовать мазут. Хочу отметить - это решение принято на один сезон, пять самых холодных месяцев, следующей осенью больше 90% отопления будем получать за счет возобновляющихся источников энергии - биотоплива и сжигания отходов", – сказал 23 августа Delfi Бенкунскас.

"Цены на отопление ближайшей зимой, по нашим подсчетам, должны быть похожими на цены в прошлом сезоне, а может и немного ниже, возможно, вильнюсцы будут платить немного меньше, чем в прошлом сезоне", – прибавил он.

Вице-мэр сказал, что газ полностью заменят мазутом, в Вильнюсе это около 50% всего топлива, остальная часть - биотопливо и сжигание отходов.

"В процессе могут использовать до 2% газа, поскольку это технологически необходимо", – заметил Бенкунскас. Он заверил, что использование мазута не нанесет большого вреда окружающей среде и здоровью людей.

Напомним, что в Вильнюсе опаздывают со строительство когенерационнойтеплоэлектростанции, поэтому большую часть отопления до сих пор получали за счет газа. Чтобы снизить цены, муниципалитет намерен временно заменить газ более дешевым мазутом.