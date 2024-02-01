Viaplay уходит из Литвы – трансляции берет на себя другое телевидение

 
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„Viaplay“
„Viaplay“
ФОТО: Shutterstock

Шведская группа Viaplay Group, которой принадлежит платформа Viaplay, в июле 2023 г. сообщила, что уходит из Литвы и других стран.

Портал Delfi ранее писал, что компания также увольняет 25% работников, основное внимание будет уделено Скандинавским странам, Нидерландам и операциям Viaplay Select.

Ранее сообщалось, что компания решила отказаться от содержания, которое не принесло ожидаемого дохода, и уйти с рынка стран Балтии. В Литве эта компания передавала Formulа-1, матчи английской лиги Premier, Лиги чемпионов УЭФА, немецкой Bundeslygа и матчи литовской футбольной лиги.

В сообщении, появившемся 1 февраля, сказано, что Viaplay Group подписала договор с TV3 Group, компания будет предоставлять услуги Литве, Латвии и Эстонии.

"С 1 февраля все права на трансляции Viaplay спортивных состязаний в балтийском регионе переданы TV3 Group (Go3), а абоненты Viaplay будут подключены к Go3 в марте", – сказано в сообщении.

До конца 2022 г. у Viaplay было 7,3 млн. абонентов.

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