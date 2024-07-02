Via Lietuva: состояние дорог в стране остается стабильным третий год подряд

За три года Via Lietuva отремонтировала 678 км дорог, построила или отремонтировала 88 мостов и виадуков на дорогах государственного значения.

Как указано в сообщении, больше всего за год улучшилось состояние автомагистралей – около 3 проц., состояние магистральных и районных дорог с асфальтовым покрытием улучшилось примерно на 1,7 проц., состояние сельских дорог улучшилось чуть более чем на 1,4 проц.

„Последние данные показывают, что за последние несколько лет совместными усилиями нам удалось стабилизировать состояние дорог страны. Инвестиции, направленные на проекты стратегической и военной мобильности, работы по реконструкции дорог, мостов и виадуков, находящихся в плохом состоянии, приносят положительные результаты“, - говорит заместитель министра коммуникаций и транспорта Юлюс Скачкаускас.

По подсчетам Via Lietuva, общая потребность в средствах для ремонта более 6 тыс. км дорог государственного значения в плохом состоянии составляет 5,4 млрд евро.

Вместе с дорогами, которые в настоящее время достигают своего критического предела, и если не привести их в порядок, качество этих дорог будет быстро ухудшаться – общая протяженность сети таких дорог государственного значения составляет около 8,5 тыс. км.

Общий процент дорог государственного значения, не соответствующих критериям качества, в прошлом году составил 37 проц., а это означает, что почти 4 из 10 дорог в Литве находятся в плохом состоянии. Всего в стране в прошлом году в плохом состоянии находилось более 6 тыс. километров дорог государственного значения.

Для ремонта тех дорог, которые сейчас находятся на критическом пределе, общая потребность в средствах составляет 6,5 млрд евро.

Для приведения мостов в плохом состоянии до удовлетворительного состояния, число которых постоянно растет и в настоящее время достигает 109, потребуется около 470 млн евро.

Тогда как для ремонта всех мостов, состояние которых уже сейчас плохое, а также тех, которые находятся на критическом пределе, необходимы инвестиции в размере 1 млрд евро.