Via Baltica превратилась в каток: водителей просят быть очень осторожными

Один пользователь поделился информацией о том, что едет по Via Baltica на скорости 40 км/ч.

"Каток под названием Via Baltica. Лучше не ехать", – писал он в фейсбуке.

"Сегодня я ехал на работу по Via Baltica, я понял, что дорожные службы работают удаленно или же зима пришла неожиданно. Из двух полос видна лишь одна, очень скользко, идет снег, будьте бдительны", – писала другая водитель.

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Представитель АО "Присмотр за дорогами" Гедре Чекавичене заметила, что ситуация очень сложная: служба работает, но там, где идет сильный снег и метет, этого недостаточно.

"На магистралях машины постоянно посыпают дорогу, чистят, разворачиваются и едут обратно. Ситуацию осложняет снег и метель. И работа сложная, и водителям нелегко", – сказала Delfi Чекавичене.

Она сказала, что работают 337 единиц техники.

О сложных условиях на дорогах сообщалось во вторник, в сети появлялись фотографии и видео, съехавших с дороги машин.

"Мы просим внимания и со стороны водителей – надо быть предельно внимательными. А мы работаем, как это требуется", – сказала Чекавичене.

Водителей просят выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. "Вчера коллеги, которые ездили по главным дорогам, видели не одну машину, водитель которой, несмотря на сложные условия, ехал на большой скорости, обгоняя другие машины и даже снегоуборочную технику", – удивлялась Чекавичене.

На дорогах I уровня службы работают круглосуточно, II уровня – с 4 до 22 ч., III уровня – с 4 до 19 с., IV – с 6 до 18 ч., V - только при очень скользком покрытии и когда другие дороги в порядке.