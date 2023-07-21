Ветслужба: по причине многочисленных нарушений приостановлена деятельность предприятия Skanėstai

"Грязное помещение, висящая паутина, запах брожения, исходящий от используемого производственного инвентаря, — так были "встречены" производившие проверку инспекторы. Но это была еще не вершина айсберга. Как только вошли в помещение компании, сразу в глаза бросилось исключительно халатное отношение к гигиене – повсюду беспорядок, грязные полы, производственный инвентарь с присохшим тестом для пончиков, летающие в помещении мухи.

Не было никаких сомнений в том, что деятельность должна быть приостановлена ​​до тех пор, пока представители компании еще раз должным образом не вникнут и не начнут ответственно применять требования, установленные к такой деятельности", – сказала главный специалист -инспектор пищевых продуктов ГПВС Юдита Жилене.