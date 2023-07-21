Ветслужба: по причине многочисленных нарушений приостановлена деятельность предприятия Skanėstai

"Грязное помещение, висящая паутина, запах брожения, исходящий от используемого производственного инвентаря, — так были "встречены" производившие проверку инспекторы. Но это была еще не вершина айсберга. Как только вошли в помещение компании, сразу в глаза бросилось исключительно халатное отношение к гигиене – повсюду беспорядок, грязные полы, производственный инвентарь с присохшим тестом для пончиков, летающие в помещении мухи.
Не было никаких сомнений в том, что деятельность должна быть приостановлена до тех пор, пока представители компании еще раз должным образом не вникнут и не начнут ответственно применять требования, установленные к такой деятельности", – сказала главный специалист -инспектор пищевых продуктов ГПВС Юдита Жилене.
По ее словам, в одном и том же помещении цеха одновременно велись все работы — взвешивание и подготовка пищевых продуктов к производству, хранение и складирование пищевых продуктов и даже ремонт палаток и инвентаря. Было видно, что в помещении, рядом с пустыми упаковочными ведерками для пончиков, даже проводились работы по резке металлических инвентарных конструкций. Также было установлено, что в туалете для работников нет ни горячей, ни холодной воды, нет даже дезинфицирующих средств.
Отмечается, что помимо обеспечения элементарной гигиены, компания не вела надлежащую утилизацию отходов животного происхождения, не представила документы прослеживаемости, т. е. не удалось проследить происхождение используемого в производстве сырья, также не было возможности установить, какая, в каком количестве и куда именно поставлялась произведенная продукция.
Упомянутая компания поставляла свою продукцию на различные праздники, мероприятия и ярмарки, она также регулярно торговала ею в Паланге.