Ветслужба: фермер производил масло в антисанитарных условиях

Как указано в опубликованном пресс-релизе, в ходе проверки Клайпедский окружной надзорный отдел ГПВС установил, что фермер, без оформления дополнительной деятельности и в отсутствие необходимых условий, занимался сушкой и расфасовкой соцветий посевной конопли, измельчением и расфасовкой жмыха, а также производством конопляной соли.

"Измельчение и расфасовка жмыха проводились в антисанитарных условиях в гараже, не приспособленном для обращения с пищевыми продуктами. Конопляный и расторопшевый жмых и белок хранились в использованных бумажных и полиэтиленовых пакетах, а конопляные соцветия – в неприспособленном для этого помещении вместе с личными вещами, такими как обувь, одежда и посуда", – сообщается в пресс-релизе службы.