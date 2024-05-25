Ветслужба: фермер производил масло в антисанитарных условиях

Как указано в опубликованном пресс-релизе, в ходе проверки Клайпедский окружной надзорный отдел ГПВС установил, что фермер, без оформления дополнительной деятельности и в отсутствие необходимых условий, занимался сушкой и расфасовкой соцветий посевной конопли, измельчением и расфасовкой жмыха, а также производством конопляной соли.
"Измельчение и расфасовка жмыха проводились в антисанитарных условиях в гараже, не приспособленном для обращения с пищевыми продуктами. Конопляный и расторопшевый жмых и белок хранились в использованных бумажных и полиэтиленовых пакетах, а конопляные соцветия – в неприспособленном для этого помещении вместе с личными вещами, такими как обувь, одежда и посуда", – сообщается в пресс-релизе службы.
По данным ГПВС, неясно, где происходила сушка конопляных соцветий. Однако полученное масло разливалось по использованным бутылкам из-под освежающих напитков и минеральной воды.
Также были найдены готовые маркировочные этикетки с надписью "Конопляная соль". По данным ГПВС, этот продукт обжаривался на сковороде, измельчался и расфасовывался в стеклянную тару, весь процесс проходил на частной кухне, без обеспечения должных условий для приготовления этого продукта и отслеживаемости.
По решению ГПВС была запрещена реализация 109 килограммов продуктов питания. Также была запрещена деятельность, не зарегистрированная фермером. За выявленные в ходе проверки нарушения правовых актов при обращении с пищевыми продуктами на фермера составлен протокол об административном правонарушении.