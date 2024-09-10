Ветеринарная служба: может быть возобновлен экспорт яиц в Тайвань

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС), продолжат переговоры о разрешении на ввоз птицы и изделий из нее.

„Тайвань – новое направление для литовских экспортеров, до введения ограничений экспорт был небольшим. Однако международная ситуация сейчас очень динамичная, поэтому приглашаем компании воспользоваться этим и расширить направление экспорта своей продукции, направив ее в Тайвань“, – сказала глава службы Аудроне Микалаускене.