Весть для водителей дизельных автомобилей: топливо подорожает, поехать можно будет не всюду

"Мы хотим призвать жителей в ближайшей перспективе выбирать бензиновые автомобили. Планируем в 2023 г. сравнять акцизы на дизельное топливо и на бензин. Это прямая весть - дизельные автомобили нежелательны. Параллельно мы разрабатываем регуляционные меры для городов, чтобы они могли не впускать в центральные части дизельные машины", – сказал Гентвилас.

Сейчас акциз на дизельное топливо составляет 372 евро за 1000 л, а на бензин – 466 евро/1000 л. В 2023 г. на оба вида топлива тариф будет 466 евро. Это значит, что дизельное топливо подорожает на 8%.

Гентвилас сказал, что сейчас в Литве лидируют дизельные автомобили.

"Сейчас больше 50% литовского автопарка - дизельные автомобили, тут мы лидеры. Да, за 5 лет их стало меньше, но когда видишь уровень загрязнения от дизеля и бензина, надо констатировать некоторые моменты.

Дизельное топливо дает в 10 раз больше загрязнения оксидами азота и на 40% больше твердыми частицами. Если мы хотим говорить о городах без смога, без оксидов азота, надо переориентироваться на бензиновые автомобили. В этом должна быть основная цель изменения налогов. Всех жителей Литвы мы сразу на общественный транспорт и в электромобили не пересадим", – сказал министр.

"Наша идея - Литва хорошо развитых велодорожек и общественного транспорта", – продолжил он.

"Что касается отопления, то Литва все еще использует много ископаемых. Самые "грязные" из них - каменный уголь, мазут, твердая биомасса (торф). Есть задача - отказ от ископаемых в сфере отопления, в 2030 г планируется перейти на другое топливо для отопления и другие его виды", – сказал министр.

Гентвилас сказал, что предусмотрят компенсации за отказ от красного дизельного топлива и котлы для угля. Кроме того, увеличат тарифы акциза на ископаемые и вредные виды топлива. "Субсидии составят (...) до 80%", – заметил он.

По словам министра газ рассматривают как переходный вид топлива. Однако планируют поднять и тарифы акциза на газ как для бизнеса, так и для бытовых потребителей.