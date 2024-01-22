Весной увеличится количество рейсов между Вильнюсом и Франкфуртом

 
ELTA
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ФОТО: Reuters / Scanpix

Немецкая авиакомпания Lufthansa с апреля этого года увеличит количество существующих рейсов между Вильнюсом и Франкфуртом.

В настоящее время выполняется 14 еженедельных рейсов, а с апреля число будет увеличено до 17 еженедельных рейсов.

Lufthansa с 2023 года выполняет прямые регулярные рейсы в аэропорт Вильнюса с четырьмя авиакомпаниями своей группы - Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines.

Вильнюсский аэропорт - единственный аэропорт в странах Балтии, в котором работают четыре авиакомпании вышеуказанной группы.

В настоящее время в аэропортах Литвы регулярные рейсы выполняют 12 авиакомпаний, из них 9 — традиционные авиакомпании и еще три — лоукостеры.

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