Весной самолеты SAS будут чаще летать в Стокгольм

Авиакомпания SAS сообщает, что с апреля 2024 года планирует осуществлять регулярные полеты между Вильнюсом и Стокгольмом (аэропорт Стокгольм-Арланда) три раза в день – полеты будут осуществляться с понедельника по четверг. Сейчас в рабочие дни самолеты в Стокгольм летают дважды в день, пишет портал madeinvilnius.lt