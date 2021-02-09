На пресс-конференции экономист рассказал о возрождении экономики после карантина в 2020 году. Этот рост был вызван ростом внутреннего потребления, рост экспорта. Кроме того, литовский рынок избежал спада.

Литва в кризис избежала эмиграции, а из-за роста иммиграции количество жителей впервые с 1990 г выросло. Положительные перемены есть и на рынке труда: зарплаты росли, а количество безработных увеличилось ненамного.

"Весной прошлого года ЕК прогнозировала, что спад экономики Литвы в 2020 году составит 7,9% и будет больше среднего по ЕС. Однако пессимистический прогноз не увеличился – в ЕС спад составил 6,4%, а в Литве – всего 1,3%", – сказал экономист.

Однако Маурицас заметил, что прошлогодний сценарий спада и роста экономики в форме буквы V необязательно повториться в этом году. По его словам, все будет зависеть от того, когда снимут карантинные ограничения.

"Ясности тут немного, ситуация меняется достаточно быстро", - сказал экономист.

Согласно прогнозам, если карантин снимут в марте, то рост ВВП будет положительным и составит 1,8%. Но если карантин будет длиться до мая, то падение составит 1,7%. В случае пессимистического сценария, если неопределенность сохранится до июля, то падение составит 8%.

"Сейчас в Литве действует самый строгий карантин, по сравнению с другими странами Балтии. Чем дольше это будет длиться, тем больше будет падение.

Воздействие карантина похоже на эффект снежного кома – если карантин недолгий, то после введения послаблений все возвращается на свой уровень, поскольку проблем накапливается немного, но чем дольше длится карантин – тем больше скапливается проблем, поэтому после карантина вернуться на прежний уровень будет сложно", – сказал Маурицас.

"Весна" в экономике откладывается, но это не значит, что ее не будет. Она будет, но позже и будет достаточно теплой", – прибавил он.

Экономист сообщил, что есть угроза, что малый бизнес, который ушел "в тень" во время карантина, останется там и после его послабления.

Маурицас считает, что ограниченные возможности трудоустройства в торгово-развлекательном секторе приведут к эмиграции молодежи, а работающие удаленно будут переезжать в другие страны, где нет ограничений.

Экономист подчеркнул, что дефицит бюджета в Литве в прошлом году был опасно большим и-за предвыборного расточительства, а в этом году он растет из-за карантина.

Рост дефицита бюджета может вызвать эффект "затягивания поясов", что приведет к ухудшению ожиданий жителей и бизнеса.

Поэтому вместо оживления в виде буквы V, которое прогнозировали осенью, в 2021 г. возможно оживление в форме буквы W. Однако, по мнению экономист, рост должен наметиться во втором полугодии, когда ослабят карантин.