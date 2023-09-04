Вершина наглости: суд запретил строительство, но оно идет полным ходом

После того как Delfi сообщил о том, что в суде рассматривается дело о законности строительства в микрорайоне Жверинас (на ул. Бябро, Латвю, Лянктои), Государственная служба по планированию территорий и строительству попросила суд назначить временную меру ограничения – остановить строительство. Суд удовлетворил просьбу и постановил остановить строительство.
Представитель инспекции Раса Кекштене сказала Delfi, что Вильнюсский участковый суд принял просьбу инспекции и удовлетворил ее 29 августа 2023 года. Строительство, которое ведет компания МТ Gambus, остановлено до окончания рассмотрения дела в суде.
"Постановление должны выполнить немедленно, обжалование постановления не останавливает его действие. Постановление еще не вступило в силу", - сказала Кекштене. Она указала, что постановление вступило в силу с 29 августа 2023 г.
Значит, 4 сентября работы нельзя проводить. Несмотря на постановление суда, строительство продолжается. В этом убедились журналисты Delfi, посетившие в понедельник это место. Информация, переданная порталу читателями, подтвердилась.
В понедельник на участке работала техника и строители.
Delfi обратился в инспекцию. Ее представители по телефону сказали, что инспекторы зафиксируют ситуацию на месте. Но они сказали, что особенными полномочиями не располагают. Якобы инспекторы, если зафиксируют нарушение, обратятся в суд. Суд в свою очередь должен назначить штраф.
Представители инспекции сказали, что община, защищая общественный интерес, может обратиться в полицию, которая и остановит строительство.
Владелец участка - малое товарищество Gambus. По данным Центра реестра, глава Gambus - Ауримас Гасюнас.
Delfi в понедельник обратился к нему с запросом, но ответа пока не получил.