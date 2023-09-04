Вершина наглости: суд запретил строительство, но оно идет полным ходом

После того как Delfi сообщил о том, что в суде рассматривается дело о законности строительства в микрорайоне Жверинас (на ул. Бябро, Латвю, Лянктои), Государственная служба по планированию территорий и строительству попросила суд назначить временную меру ограничения – остановить строительство. Суд удовлетворил просьбу и постановил остановить строительство.

Представитель инспекции Раса Кекштене сказала Delfi, что Вильнюсский участковый суд принял просьбу инспекции и удовлетворил ее 29 августа 2023 года. Строительство, которое ведет компания МТ Gambus, остановлено до окончания рассмотрения дела в суде.

"Постановление должны выполнить немедленно, обжалование постановления не останавливает его действие. Постановление еще не вступило в силу", - сказала Кекштене. Она указала, что постановление вступило в силу с 29 августа 2023 г.