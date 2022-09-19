Весной и в начале лета предпринимателей не радовала холодная погода, однако в середине лета ситуация изменилась – солнечная погода вернула отдыхающих на взморье.

"В конце лета мы заметили, что с вызовом возвращения потока отдыхающих мы справились, отдыхающих было практически столько же, сколько год назад", – сказала глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене.

Бизнес почувствовал и рост числа иностранных туристов, хотя весной многие из них отозвали свои поездки в страны Балтии из-за войны в Украине. Больше всего туристов приезжало из соседних стран. Однако финансовые результаты этого сезона - достаточно слабые.

"С точки зрения потока отдыхающих, лето было хорошим, но начавшаяся весной инфляция, рост расходов привели к тому, что заработок был хуже, чем год назад. Расходы последовательно растут с марта, это сказалось на всех наших услугах, дорожают чистящие средства, продукты", – заметила Валайтене.

Цены в Паланге в этом году выросли на 1/10 часть, но этого не хватило, чтобы погасить рост расходов.

"Расходы были больше. Были этапы, когда цены снижали. Сначала, когда не было тепло – в июне, в начале июля – цены были ниже", – сказала Валайтене.

Похоже, жителей рост цен не напугал, литовцы ехали на взморье. Однако, по словам Валайтене, предприниматели почувствовали, что люди стали экономить, реже ходить в рестораны.

Самый последний месяц лета нанес предпринимателям большой удар.

"Мы получили огромные счета за электричество, они выросли в 4 раза. Мы обратились к правительству, просим выделить средства помощи. Мы считаем, что это необходимо. Только электричество подорожало в разы, мы не можем повысить стоимость услуг в 3-4 раза, а впереди отопительный сезон" Нас это очень пугает", – сказала она.

По ее словам, уже говорят о самом худшем сценарии.

"Некоторые гостиницы и рестораны подождут неделю-другую, но если не будет решений правительства, сценарии будут разными – закрытия, прощание до весны или лета", – прибавила Валайтене.

Особенно беспокоит отопительный сезон.

"Его больше всего боятся те, кто отапливается газом. Газ подорожал в 10-12 kartų, раз, они уже посчитали, что заработанных за лето денег не хватит даже на осень", – заметила Валайтене.

Она считает, что заработанных денег хватит только на месяц.

"Летом всегда удается заработать, оставшиеся 9 месяцев бизнес живет на заработанные летом деньги. Если в больших городах сезонности нет, то у нас летом заполненность 90-100%, и цены 100-120 евро (на жилье), а в остальное время - заполненность 30-40%, а цены 60 евро, т.е. в два раза, а заполненность в 3", – рассказала глава ассоциации.

"При нынешних ценах того, чего раньше хватало на 3 месяца, сейчас хватит на 1", - продолжила она, заметив, что бизнес думает о закрытии на зиму.

Мало того, пока еще неясно, не увеличат ли НДС на услуги проживания в 2023 году.



"С наступлением осени в рабочие дни на взморье пусто, бывают еще какие-то мероприятия в конференц-залах, но в основном курорт оживает на выходных. Если в июле-августе заполненность была 90%, то в сентябре 40-50%. Наполовину меньше. И цены снизились в два раза. Про октябрь и ноябрь я даже и не говорю", – сказала Валайтене.

Повышать цены предприниматели не могут, поскольку уже итак не могут конкурировать с заграницей.

"Мы понимаем, что надо повышать цены, иначе не выживешь, но поднять их на столько, на сколько выросли расходы, мы не можем. И без того мы уже теряем конкурентоспособность, в соседних странах электричество дешевле, а у нас его часть в себестоимости выше", – заметила она.