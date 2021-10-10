Вернулись из эмиграции и пекут шакотисы: о том, что здесь нет работы, пусть говорят те, кому так удобно

Лаура и Вайдас Виркщяй находятся в Пакруойисе, недалеко от поместья Пакруойис.

Свою историю они начинают рассказывать с того, что вернулись из эмиграции три года назад.

"Мы были в Англии, уехали туда в 2003 году, прожили в общей сложности 16 лет. Поехали на заработки, но планировали пробыть там два месяца, но это время пролетело быстро, поэтому мы остались", - говорит Вайдас.

Пара говорит, что сначала они работали на самых простых работах, позже они лучше выучили язык, что привело к более высоким должностям и более высоким зарплатам.

Последняя место работы, говорит Вайдас, было на стройке. Мужчина занимался отделкой. Пока мы разговариваем, он проговаривается, что установка этого зала для обучения - его рук дело.

Был момент, когда либо сейчас едет домой, либо никогда. Вот так мы и вернулись", - говорит Вайдас и уверяет, что ему не составило труда покинуть Англию и вернуться на родину.

"Может Лауре было сложнее. Наши друзья там остались", - отметил он.

Мужчина говорит, что перед отъездом помогал своему отцу управлять сельским хозяйством, а теперь, приехав обратно, вернулся на свою старую должность.

"Теперь я снова помогаю ему", - говорит он.

Семья еще раньше планировала вернуться в Литву, поэтому в 2014 году они начали строительство своего дома.

"Строили с мыслью о том, что вернемся. Здесь, где мы сидим, должен был быть бассейн. Фантазия не знает пределов, но когда начинаешь считать, как все содержать, это другое дело", - смеется Вайдас.

Говорят, что бизнес придумали в основном для того, чтобы Лауре было, чем заняться.

"В Пакруойисе нет такого, чтобы кто-то пек старинные домашние шакотисе, в состав которых входит масло, сметана и т. д., без каких-либо вредных добавок", - говорит сама Лаура.

29 сентября исполнилось ровно два года, как семья занимается этим бизнесом.

Здесь шакотисы можно не только купить, но и посмотреть, как их пекут.

"Мы научились печь их с нуля, и теперь мы продаем их по пятницам на рынке Пакруойиса, многие люди делают заказы по телефону", - говорит она.

Тем не менее, Вайдас утверждает, что бизнес во выпечке шакотисов не является основным источником существования, хотя семья и наняла еще несколько работников.

"Мы трудоустроили двух девушек, Лаура тоже работает, мы платим зарплату, платим за электричество, немного остается, и я продолжаю заниматься сельским хозяйством", - открыто говорит мужчина.

"Для меня это больше похоже на занятие", - добавляет она, объясняя, что они пекут десятки шакотисов в неделю и что праздничные дни, по ее словам, всегда заняты.

Сам Вайдас уверяет, что ни разу не пожалел, что уехал из Англии.

"А о чем жалеть? По сей день я могу зарабатывать столько же, сколько и там. Здесь можно заработать, просто нужно иметь голову и желание это делать, а говорить, что работы нет .... пусть это делают те, кому так удобно. Всегда есть решения", - говорит он.