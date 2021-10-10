Вернулись из эмиграции и пекут шакотисы: о том, что здесь нет работы, пусть говорят те, кому так удобно

Лаура и Вайдас Виркщяй находятся в Пакруойисе, недалеко от поместья Пакруойис.
Свою историю они начинают рассказывать с того, что вернулись из эмиграции три года назад.
"Мы были в Англии, уехали туда в 2003 году, прожили в общей сложности 16 лет. Поехали на заработки, но планировали пробыть там два месяца, но это время пролетело быстро, поэтому мы остались", - говорит Вайдас.
Пара говорит, что сначала они работали на самых простых работах, позже они лучше выучили язык, что привело к более высоким должностям и более высоким зарплатам.
Последняя место работы, говорит Вайдас, было на стройке. Мужчина занимался отделкой. Пока мы разговариваем, он проговаривается, что установка этого зала для обучения - его рук дело.
Был момент, когда либо сейчас едет домой, либо никогда. Вот так мы и вернулись", - говорит Вайдас и уверяет, что ему не составило труда покинуть Англию и вернуться на родину.
"Может Лауре было сложнее. Наши друзья там остались", - отметил он.
Мужчина говорит, что перед отъездом помогал своему отцу управлять сельским хозяйством, а теперь, приехав обратно, вернулся на свою старую должность.
"Теперь я снова помогаю ему", - говорит он.
Семья еще раньше планировала вернуться в Литву, поэтому в 2014 году они начали строительство своего дома.
"Строили с мыслью о том, что вернемся. Здесь, где мы сидим, должен был быть бассейн. Фантазия не знает пределов, но когда начинаешь считать, как все содержать, это другое дело", - смеется Вайдас.
Говорят, что бизнес придумали в основном для того, чтобы Лауре было, чем заняться.
"В Пакруойисе нет такого, чтобы кто-то пек старинные домашние шакотисе, в состав которых входит масло, сметана и т. д., без каких-либо вредных добавок", - говорит сама Лаура.
29 сентября исполнилось ровно два года, как семья занимается этим бизнесом.
Здесь шакотисы можно не только купить, но и посмотреть, как их пекут.
"Мы научились печь их с нуля, и теперь мы продаем их по пятницам на рынке Пакруойиса, многие люди делают заказы по телефону", - говорит она.
Тем не менее, Вайдас утверждает, что бизнес во выпечке шакотисов не является основным источником существования, хотя семья и наняла еще несколько работников.
"Мы трудоустроили двух девушек, Лаура тоже работает, мы платим зарплату, платим за электричество, немного остается, и я продолжаю заниматься сельским хозяйством", - открыто говорит мужчина.
"Для меня это больше похоже на занятие", - добавляет она, объясняя, что они пекут десятки шакотисов в неделю и что праздничные дни, по ее словам, всегда заняты.
Сам Вайдас уверяет, что ни разу не пожалел, что уехал из Англии.
"А о чем жалеть? По сей день я могу зарабатывать столько же, сколько и там. Здесь можно заработать, просто нужно иметь голову и желание это делать, а говорить, что работы нет .... пусть это делают те, кому так удобно. Всегда есть решения", - говорит он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врач - об антителах: уже известно, какое их количество обеспечивает 80-процентную защиту (33)
Около 60% жителей Литвы уже привиты от COVID-19. Однако один...
Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство (48)
На заседании в среду правительство одобрило...
Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху (85)
В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две...
Каспарас Урбонайтис. Народ в Литве богатый... (97)
…ну, судя по количеству и размеру взимаемых налогов....
Вернулись из эмиграции и пекут шакотисы: о том, что здесь нет работы, пусть говорят те, кому так удобно (17)
Лаура и Вайдас прожили 16 лет в Англии и некоторое время...