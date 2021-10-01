Верховный суд: Achema должна выплатить почти 19 млн евро налогов за терминал СПГ

Верховный суд Литвы (ВСЛ) 29 сентября отклонил жалобу компании Achema и оставил в силе решение судов низшей инстанции от 2015-2016 годов. Суды решили, что Achema должна выплатить общий долг в размере 18,759 млн евро за содержание терминала СПГ в отдельные периоды в 2013-2015 годов, а также 6 процентов годовых.

Дело в ВСЛ было возобновлено после принятого в апреле этого года решения Европейского суда, что госпомощь через составляющую безопасности терминала СПГ, выплачиваемая пользователями газовой инфраструктуры, является законной и соответствует праву ЕС.

Achema до 2015 года не платила обязательных налогов на содержание терминала СПГ, мотивируя тем, что это слишком большая финансовая нагрузка. После решения Конституционного суда, что компания обязана их платить, завод выплатил компании Amber Grid в 2015 году в общем 51,34 млн евро за 2013-2015 годы.