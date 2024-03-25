2024.03.25 12:00

Важное напоминание: мгновенные платежи будут осуществляться и в праздничные дни

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Пасхальный период не станет проблемой для большинства клиентов, пользующихся платежными услугами. Хотя мгновенные платежи позволят вам перевести деньги на счет в другом банке или учреждении электронных платежей (УЭП) за считанные секунды в праздничные выходные, клиенты, осуществляющие обычные переводы, должны учитывать, что 7-10 апреля могут возникнут сложности, сообщает Центробанк.

В праздничный период переводы между счетами в банке или в учреждении электронных денег, платежи по картам в физических торговых точках и в Интернете будут осуществляться в обычном режиме. Жители также смогут снимать деньги в банкоматах, пользоваться онлайн-банкингом и смарт-приложениями.

Мгновенные платежи на счета получателей в других финансовых учреждениях будут обрабатываться в обычном режиме - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

При инициировании мгновенного платежа в праздничный период, пожалуйста, обратите внимание на информацию, предоставленную банком при заполнении деталей перевода, и при необходимости отметьте платеж как мгновенный.

При отсутствии услуги моментального платежа клиенты смогут совершить обычный SEPA-платеж, который поступит получателю в другое финансовое учреждение после праздников.

В конце 2017 года Банк Литвы сделал мгновенные платежи доступными в своей платежной системе CENTROlink, позволяя переводить деньги в выходные и праздничные дни, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год, в течение нескольких секунд. Система доступна для всех поставщиков платежных услуг.

В июле 2020 года максимальная сумма мгновенных платежей была увеличена до 100 000 евро, однако финансовые учреждения могут применять меньшую сумму для управления рисками, поэтому вам следует обратиться в свое финансовое учреждение для уточнения конкретных лимитов.

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