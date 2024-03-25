Важное напоминание: мгновенные платежи будут осуществляться и в праздничные дни

В праздничный период переводы между счетами в банке или в учреждении электронных денег, платежи по картам в физических торговых точках и в Интернете будут осуществляться в обычном режиме. Жители также смогут снимать деньги в банкоматах, пользоваться онлайн-банкингом и смарт-приложениями.
Мгновенные платежи на счета получателей в других финансовых учреждениях будут обрабатываться в обычном режиме - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
При инициировании мгновенного платежа в праздничный период, пожалуйста, обратите внимание на информацию, предоставленную банком при заполнении деталей перевода, и при необходимости отметьте платеж как мгновенный.
При отсутствии услуги моментального платежа клиенты смогут совершить обычный SEPA-платеж, который поступит получателю в другое финансовое учреждение после праздников.
В конце 2017 года Банк Литвы сделал мгновенные платежи доступными в своей платежной системе CENTROlink, позволяя переводить деньги в выходные и праздничные дни, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, круглый год, в течение нескольких секунд. Система доступна для всех поставщиков платежных услуг.
В июле 2020 года максимальная сумма мгновенных платежей была увеличена до 100 000 евро, однако финансовые учреждения могут применять меньшую сумму для управления рисками, поэтому вам следует обратиться в свое финансовое учреждение для уточнения конкретных лимитов.