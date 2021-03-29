Важно знать: как на Пасху будут работать магазины Литвы

4 апреля в Литве магазины не будут работать. Некоторые магазины раньше закроются 3 апреля и позже откроются 5 апреля.

Магазины сети Maxima в воскресенье работать не будут, а в понедельник будут работать в обычном режиме.

Не будут работать в воскресенье и магазины сети Iki, в другие дни они будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Lidl Lietuva также не будут работать в пасхальное воскресенье, а 5 апреля будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Norfа в воскресенье будут закрыты, в субботу они закроются в 20 ч., а в понедельник будут работать с 9 до 21 ч.

Магазины сети Rimi не будут работать в воскресенье, а 5 апреля будут работать по обычному графику.

Delfi напоминает, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что надо как-то остановить предпраздничную суету. Этот вопрос решают эксперты.

"В понедельник соберутся эксперты и обсудят, какие требования безопасности могут быть установлены, если учитывать предпраздничный период, когда люди едут в магазины за продуктами в большом количестве. Видимо, надо обсудить это с торговыми компаниями, я обращусь к министру экономики и инноваций, чтобы и мы приняли участие в этих дискуссиях о дополнительных мерах предосторожности, ведь люди там собираются в большем количестве, чем обычно. Хотелось бы сделать так, чтобы магазины не были место дополнительного риска", – сказала Шимоните.

"Мы понимаем, что грядет предпраздничный период, наверное, вы не раз видели, что собирается много людей, площадь ограниченная, требования соблюдают по-разному. В маленьких магазинах, где площадь подсчитана, указано, сколько людей должно быть, там их столько и есть. В больших магазинах, видимо, контроль не всегда такой, какого хотелось бы. Надо советоваться, говорить – нужны ли дополнительные требования или достаточно тщательного соблюдения действующих", – сказала 26 марта Шимоните.



Напомним, что правительство Литвы продлило карантин в стране до 30 апреля 2021 года.