Важно для работников: в предпраздничный день рабочий день будет короче

Рабочий день бывает укороченный у всех работников, неважно работают они полный рабочий день или нет (40 ст. ТК). День накануне праздника сокращается на 1 час, а в ведомости указывается полный рабочий день.

Кроме того, за этот день, несмотря на то, что работник работает на час меньше, зарплату платят обычную.