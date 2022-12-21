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Согласно 5 части 112 статьи Трудового кодекса ЛР, рабочий день накануне праздников бывает на 1 час короче (это касается всех работников, которые по закону не работают укороченный день см. 4 ч. 112 ст. ТК ЛР).
Важно для работников: в предпраздничный день рабочий день будет короче
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Рабочий день бывает укороченный у всех работников, неважно работают они полный рабочий день или нет (40 ст. ТК). День накануне праздника сокращается на 1 час, а в ведомости указывается полный рабочий день.

Кроме того, за этот день, несмотря на то, что работник работает на час меньше, зарплату платят обычную.

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