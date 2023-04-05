Важная информация: в пасхальные выходные пройдут не все платежи

В пресс-релизе сказано, что в праздники в обычном порядке будут осуществляться переводы в пределах банка или учреждения электронных денег (УЭД), безналичные расчеты в магазинах и по интернету, платежи за сделки в эл. пространстве.

Жители также смогут обналичить деньги в банкоматах, пользоваться э-банкингом. Быстрые переводы как и прежде будут осуществляться 24 ч. в сутки, 7 дней в неделю. Эти переводы возможны только в банках и УЭД, которые готовы к предоставлению такой услуги.

Если бы хотите осуществить быстрый перевод в праздничный период, то при заполнении формы отметьте, что платеж должен быть быстрым. Если не будет возможности осуществить быстрый перевод, то клиенты смогут перевести деньги в системе SEPA – в таком случае деньги будут переведены после праздников.

Сейчас быстрые платежи осуществляют все крупные банки в Литве: Swedbank, SEB, Luminor, Šiaulių bankas, Medicinos bankas.

Центробанк Литвы в конце 2017 г. предоставил возможность быстрых переводов в своей платежной системе CENTROlink. Эта система открыта для всех поставщиков услуг платежей.